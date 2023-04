Ex carabinera logró estabilidad económica al dejar la institución y vender contenido erótico

Una de las noticias que marcaron la semana en nuestro país fue la historia de Victoria, una otrora funcionaria de Carabineros por más de siete años que pidió la baja voluntaria para estudiar una carrera profesional.

Sin embargo, y con el fin de financiar sus estudios, la joven de Los Ángeles recurrió a los recursos que le genera la venta de contenido erótico por redes sociales. “No me arrepiento, yo soy muy orgullosa de decir que fui carabinera y además me fue bien... alcancé a estar casi siete años en la institución, llegué al grado de cabo segundo”, afirmó la exfuncionaria.

En diálogo con Nosotras 13, la joven reconoció “me preguntaban harto por redes sociales, sobre todo en Instagram y ahí empecé a pensarlo. Lo hablé con mi familia, con mis personas más cercanas y todos siempre me apoyaron... dije ‘ya, lo voy a hacer’”.

Fue así que comenzó a compartir contenido en Arsmate, plataforma conocida como el OnlyFans, chileno. ”Mi contenido es para adultos, a veces sola y a veces acompañada. Lo disfruto, para mí no es una actuación, simplemente comparto mi lado íntimo, que todos tenemos, solo que yo lo comparto y lo monetizo; me va bastante bien. Me permite vivir tranquila, tener mis estudios asegurados que es lo más importante, poder ayudar a mi familia y darme ciertos gustos, así es que ha sido una ayuda económica muy importante”, explicó.

Junto con eso, reconoció que “he recibido malos comentarios, pero no más de un 10% son comentarios desubicados o juzgándome, pero mi papá siempre me ha dicho ‘si yo no tengo derecho a juzgarte, nadie lo tiene’. A mí la verdad que comentarios de gente que no conozco, no me afectan, mi gente cercana me apoya y con eso me basta”.