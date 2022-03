Ex campeón mundial de la WWE se quebró el cuello en pleno SmackDown

Un escalofriante episodio de SmackDown se vivió el pasado viernes, luego de la grave lesión que sufrió una de las superestrellas más queridas por el público.

Todo ocurrió durante la lucha que sostenían The New Day, representados por Big E y Kofi Kingston, contra la dupla de Sheamus y Ridge Holland.

Big E, hasta hace algún tiempo campeón mundial de la compañía, peleaba en el ringside contra Holland, cuando este último le aplicó un “Belly to belly suplex”, más conocido como “Suplex estómago contra estómago”, aunque sin el resultado esperado.

El movimiento del luchador no se concretó de la manera correcta y Big E se estrelló con todo el peso sobre su cuello. De inmediato, los presentes se dieron cuenta de que algo no andaba bien, ya que el luchador de The New Day no podía apenas moverse.

De hecho, el programa se fue a comerciales y fue entonces que los paramédicos presentes en Birmingham, Alabama, ingresaron rápidamente para llevarse en camilla a la superestrella, ya que no podía caminar por sus propios medios tras el impacto.

Minutos más tarde, a través de su cuenta de Twitter y luciendo un cuello ortopédico, Big E se encargó de “tranquilizar” a la fanaticada. El luchador aseguró que se encuentra bien, aunque le confirmaron el diagnóstico: cuello roto, por lo que estará algún tiempo de baja.