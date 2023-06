Ex cabo FACH y ex carabinera planean un video para adultos juntas

Un tremendo anuncio se pegó Kimberly Villalobos Zúñiga, la popular ex cabo FACH que la rompe con su contenido para adultos en Arsmate, el OnlyFans chileno.

La antigua militar confesó que estaría planeando una alianza para crear material en conjunto con otra famosa creadora de contenido hot: la ex carabinera Victoria Monsalve.

"Ella me habló por Instagram, hemos estado hablando para hacer algo bueno entre las dos… podríamos hacer un contenido muy bueno, porque a la gente le atraen las uniformadas", reveló Kimberly a diario La Hora.

La popularidad de la ex cabo FACH

La ex cabo FACH de 27 años se mostró agradecida por la avalancha de internautas que se suscribieron a su perfil en la plataforma de pago, según ella misma describió.

Desde que saltó a la fama hace más de un mes, le han llegado cerca de 10 mil seguidores a Instagram y en mayo estuvo “en el top 100 de las minas con más crecimiento en seguidores”, presumió.

Lo que no ha faltado son los comentarios mala onda desde su ex institución.

“Al principio les llamó la atención, pero otros me decían que me hiciera una página porque no faltan los calientes, ya hay hasta stickers de mi poto”, comentó.

“Los milicos viejos me dicen que soy mal agradecida, pero no se trata de eso, yo respeto a la Fuerza Aérea, pero simplemente no era mi rubro”, explicó.