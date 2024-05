“No utilicé todos los artefactos que fabriqué”: Ex bombero imputado por megaincendio se confesó

A cada momento se revelan más detalles de cómo se gestó el megaincendio que azotó a la región de Valparaíso en febrero, en el que resultaron fallecidas 137 personas, y miles de damnificados. La detención de Francisco Mondaca, voluntario de Bomberos y Franco Pinto, ex funcionario de la Conaf como posibles autores, ha permitido conocer cómo se originaron las llamas.

La Tercera tuvo acceso a la declaración de Mondaca, el imputado como autor material de la catástrofe. El sujeto aseguró que mantenía conversaciones esporádicas con el otro involucrado, señalando: “me indica que a ellos como funcionarios les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios”, dejando entre ver una de las motivaciones.

“Unos dos o tres días antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba ‘bueno’, debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además me indicó que estaría ‘bueno’ en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar”, detalló Francisco.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

“Por lo anterior concordamos que yo acudiría en horas de la mañana de ese día hasta el sector Las Tablas y Camino Viejo a Santiago a efectuar incendios, mediante el lanzamiento de artefactos incendiarios que él mismo me había enseñado a confeccionar de forma verbal anteriormente en otro incendio, donde Franco me dijo que debía enrollar fósforos alrededor de un cigarrillo y amarrarlo con un hilo”, aclaró el imputado.

¿Cómo comenzó todo?

Según relató el ex bombero, “el día 2 de febrero del 2024 salí de mi casa alrededor de las 11:00 horas, a bordo de un vehículo que yo manejaba desde el mes de enero de 2024, marca Suzuki S-Presso color blanco que era de propiedad del marido fallecido de mi tía (...) y fui a la Copec de la Ruta 68 a comprar unos cigarrillos, sin recordar la marca, lo anterior a pesar de que yo no fumo, ya que eran para hacer unos dispositivos de carácter incendiario, los que Franco me había enseñado a confeccionar”. A través del trabajo de las policías, se logró posicionar el vehículo de Francisco en los momentos previos a que comenzaran las llamas, y fue él quien explicó la forma en que inició el fuego.

“Los succionaba una sola vez para encenderlos y lanzaba a través del vidrio del copiloto. Luego de ello crucé la Ruta 68 por el paso bajo nivel hasta donde está la caletera de la Ruta 68 de ripio, donde me di la vuelta, ya que en primera instancia me quería devolver por la ruta. Sin embargo, tomé la decisión de tomar la Ruta Camino Antiguo hacia Santiago, para seguir lanzando dispositivos incendiarios. Por esto es que entre el sector cercano al camino a Quepilcho y un sector donde existe una confluencia entre dos caminos, uno nuevo y otro antiguo. Arrojé tres dispositivos más por la ventana, mediante la misma técnica de succionar una vez para encenderlos y luego tirarlos por la ventana”, contó Mondaca.

Asumiendo que algunos artefactos ya estaban generando llamas, se dispuso a abandonar el lugar para posteriormente acudir a su compañía de Bomberos. Una vez que fue detenido y su domicilio allanado, personal de la policía encontró en su pieza varios de los artefactos que utilizó entonces. En su declaración señaló: “el día del incendio no utilicé todos los artefactos incendiarios que fabriqué, por lo que guardé algunos en una caja, la que mantengo en mi dormitorio”.