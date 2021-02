Ex animador de 'CQC' publicó degenerado mensaje en sus redes sociales

El ex rostro del emblemático programa de política quiso defender a los y las irresponsables de la fiesta en Lo Barnechea, pero se mandó un desubicado comentario.

El ex animador, ex periodista y ex "famoso", Sebastián 'Cuchillo' Eyzaguirre, nuevamente fue el blanco de muchas críticas a través de redes sociales, tras mandarse una indignante declaración contra las mujeres.

Luego de conocerse la vergonzosa fiesta ilegal de jóvenes en Lo Barnechea, donde chicas en estado de ebriedad estaban escondidas bajo la cama, el ex rostro de CQC salió en defensa de ellas, pero con un comentario bastante desubicado.

Igualando la polémica del concejal UDI Iván Roca, defendiendo a su hijo de 33 años que violó a una niña de sólo 12 años, el denominado "Cuchillo" dijo, a sus 43 años, que las chicas de 20 años estaban “guapísimas”.

Te puede interesar: Senador Navarro presentó recurso para que el Gobierno vacune a todos los migrantes

“Cantidad de amargos y amargas INCULIABLES desparramándole odio y mala onda a las rubias de la cama mágica ! Basta AMARGOS !!!!!!! Tienen 20’años y llevan un año encerradas. Además estaban guapísimas. Aplaudan y ríanse”, dijo.

Luego de este desubicado comentario, el ex CQC comenzó a bloquear a todos los que le hicieron saber lo que significaron sus palabras. Finalmente, el ex rostro de televisión optó por eliminar el mensaje.