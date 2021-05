Ex almirante de Pinochet insultó a los viñamarinos en reunión por Zoom con Andrea Molina

El ex Comandante en Jefe de la Armada, embajador y senador, Jorge Arancibia está buscando representar al distrito 7 en la redacción de la nueva Constitución.

El sitio de investigación nacional Interferencia reveló en uno de sus nuevos artículos que el pasado 4 de mayo, los miembros de Facir –una multigremial que aglomera a personal en retiro de las Fuerzas Armadas– se reunieron en una reunión vía Zoom titulada Por qué Chile nos importa, la que contó sorpresivamente con la presencia de la candidata designada de la UDI para la alcaldía de Viña del Mar, Andrea Molina.

Te puede interesar: [VIDEO] Andrea Molina hizo el ridículo ante Maca Ripamonti en debate por la alcaldía de Viña

Tras un discurso de Molina –el cual fue aplaudido en los comentarios de la plataforma de reuniones virtuales– fue el turno de hablar para uno de sus simpatizantes: el ex almirante en la dictadura de Augusto Pinochet, Jorge Arancibia, actual candidato de la UDI a la Convención Constituyente por el Distrito 7 (de Viña del Mar a Concón).

Te puede interesar: La cobarde acción de Andrea Molina contra tuiteros que le recordaron su prontuario en la UDI

El candidato de ultraderecha manifestó a los oyentes que la ciudad enfrentar dos grandes preocupaciones. Por una parte, el 50% de los chilenos que no votan, a quienes llamó de “gente estúpida” con “ciertas capacidades y limitaciones mentales”; y la posibilidad de que el candidato a alcalde de derecha, Rodrigo Vattuone (Independiente) –también ex marino– quite votos a su candidata Molina.

Como era de esperarse, la aludida no dijo nada sobre las palabras de su simpatizante durante la reunión que contó con más de 130 asistentes.

Te puede interesar: [VIDEO] JC Rodríguez sacó a pasear sin permiso temporal a Shalper y Andrea Molina en CHV

El ex almirante, en tanto, advirtió que sus dichos sobre los ciudadanos que no votan le traerían problemas: “es remalo que yo, candidato a algo, me atreva a decirlo así, porque estoy diciendo que hay una cantidad de gente estúpida en este país nuestro, que es el 50% que no está ni ahí”, cerró.