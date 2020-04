Evelyn Matthei y Tonka Tomicic protagonizan duro enfrentamiento en 'Bienvenidos'

Evelyn Mathhei fue protagonista de un tenso momento cuando participaba en el matinal ‘bienvenidos’, luego de que fuese consultada por el doctor Felipe Rivera sobre el manejo que ha llevado el Gobierno ante y durante la pandemia.

Rivera señaló que no se deberían tomar riesgos al querer volver a la normalidad y que la medida a tomar no podría tratarse de un ‘ensayo y error’.

Por lo que Mathhei respondió:

“Sí es ensayo y error. No tenemos otra forma de avanzar y adaptarnos”, apuntó.

Inmediatamente surgió la opinión de la animadora Tonka Tomicic: “un error cuesta realmente caro, estamos hablando de vidas humanas”. “No hay dinero que ponga o que haga un equilibrio en perder una vida humana”.

Matthei, un tanto molesta, respondió a Tomicic. “Perdón, ¿ustedes creen que a mí no me importa? ¿Cuándo yo cerré los colegios no fue por eso? ¿Cuándo cerré los malls, antes que nadie, ustedes creen que no es por eso? ¿Ustedes creen que ahora, de pronto, yo perdí el corazón y no me importan las vidas humanas?”, les preguntó.

Ante este episodio Matthei consignó su defensa al medio La Cuarta:

“Lo que estoy señalando es que también habrá un sufrimiento brutal. Se está hablando que la recesión… China ya cayó más de seis puntos, el PIB. Acá el hambre también es un sufrimiento. Y nosotros no sabemos qué va a pasar con Chile y en general con el mundo. Acá se viene una recesión brutal, y por lo tanto nosotros, el no tener ensayo y error, significaría que nos tenemos que quedar todos en nuestras casas uno o dos años, hasta que tengamos la vacuna”.

También cabe señalar que la alcaldesa ha señalado que se encuentra actualmente realizando todo tipo de gestión: “testeando, mirando y ver cuánto se puede lograr y cuánto no”.