No es primera vez que el nombre de la alcaldesa de Providencia es vinculado la ministerio antes mencionado.

Ante la crisis que está viviendo Chile Vamos, varios sectores han cuestionado el rol de Gonzalo Blumel en el Ministerio del Interior, existiendo voces en oposición y oficialismo que piden un cambio urgente en el gabinete de Sebastián Piñera.

Entre los nombres que se manejan para dicho cargo está el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien abordó dicha posibilidad en entrevista con La Tercera.

La ex senadora reconoció que su nombre está entre los sondeados, pero se desmarcó de la oportunidad, argumentando que se trata de un trabajo “muy, muy, muy difícil”.

“Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen. Qué quiere que le diga, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal”, dijo la alcaldesa al mencionado medio.

En tanto, consultada por el caso de que sí la llamaran, y la posibilidad de decir que no, precisó que “hay muchas cosas que uno puede, debe o quiere hacer. No son cosas que voy a discutir a través de la prensa”.

Y no es primera vez que el nombre de Matthei es vinculado con el ministerio más importante en el país, ya que en octubre de 2019, tras el estallido social, la alcaldesa fue contactada para tomar el liderazgo de la cartera, pero en dicha instancia rechazó la opción asegurando que se necesitan “nuevas caras” en política.