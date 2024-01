La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei sorprendió a sus seguidores en redes sociales con una complicada pirueta en las barras de un colegio. La edil señaló que solía hacer esto en su colegio cuando era niña y que la maniobra le trajo muchos recuerdos. “Me tenté en un colegio para repetir una pirueta que era mi favorita cuando pequeña. Fue solo hace un par de años”, escribió en Instagram.



La política de 70 años alcanzó más de 34 mil “me gusta” en el registro de su hazaña y se llenó de comentarios halagadores de personas que destacaron su buen estado físico. “Genia”; “Demasiado regia, seca y elegante”; “Es que es perfecta en lo emocional, en lo mental, en lo académico, en lo deportivo”; fueron algunos de los comentarios que recibió.

Así mismo Matthei bromeó con su pirueta y señaló. “Espero que con esto, se olviden todos de mi voltereta”, haciendo alusión a su cambio de voto en las últimas elecciones del “Apruebo” y “En Contra” de la Constitución.



“En el colegio, cuando yo era chica, me encantaba eso y después nunca más había estado en un lugar que tuviera ese tipo de escaleras que van fijadas al muro, y cuando vi esta no me pude aguantar. Con las escalerillas uno puede hacer muchas cosas, sirve para estiramientos, como barra de equilibrio cuando uno quiere hacer la posición invertida. Se hace contra eso, apoyando los pies”, explicó más tarde para LUN.



Agregó además que “yo trato de hacer actividad física en forma regular y no me siento bien si no la hago. Ahora, es bastante breve, durante 15 minutos, pero trato de hacerlo cuatro o cinco veces a la semana, porque de otra manera me empieza a doler el cuello, la espalda; me empiezo a poner tiesa, entonces, esto me conserva la musculatura, la flexibilidad y el equilibrio, que son cosas que uno tiene que cuidar”.



En cuanto a su broma sobre las volteretas aclaró que “obviamente era una broma respecto de la política, hay que reírse un poco también. En Chile no podemos estar tan sumamente serios...”.