La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei estuvo en el programa “Tú Día” analizando el reciente asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, quien fue encontrado muerto en un campamento de Maipú. En la instancia el periodista José Luis Repenning aprovechó de preguntarle a la edil por una posible próxima candidatura presidencial, ya que la política es la mejor evaluada con un 74% y lidera la intención de voto con un 22%, según Cadem.



El conductor del matinal le preguntó a Matthei “¿cuál es la visión respecto a su proyección presidencial, y sobre todo en estos temas que estamos viviendo? ¿La considera esa proyección presidencial?”, lanzó. A lo que la presidenciable de la UDI, sorprendió con una sincera respuesta y apuntó a que su preocupación más grande actualmente era abordar integralmente el tema de la seguridad.



¿Qué respondió Matthei sobre una futura candidatura presidencial?



"Yo siempre señalo dos cosas: la vida es muy frágil. Y en política además pueden pasar muchas cosas. Que pueden cambiar en cualquier minuto. En estos momentos yo estoy muy bien en las encuestas pero falta un año y medio para las elecciones. En un año y medio pueden pasar muchas cosas", partió diciendo la alcaldesa.



Para luego agregar que “entonces, por un lado, yo quiero agradecer obviamente el cariño, lo agradezco en el alma, de verdad. Y yo estoy tratando de ser súper responsable, y sobre todo en materia de seguridad ciudadana estoy preparando de verdad, equipos buenos. Porque creo que aquí vamos a tener que tener a los mejores. A los mejores chilenos e incluso probablemente con asesoría extranjera, porque el problema es demasiado grande. Eso yo lo estoy preparando”.



“Yo no estoy diciendo que necesariamente voy a ser candidata ni que voy a llegar al final, porque nadie sabe. Falta un año y medio. Imagínese lo que pasó con el Presidente Piñera. Por un lado yo tengo que ser responsable porque veo que hay una posibilidad. Y por lo tanto no puedo hacer como que esto no existe. Y me estoy preparando y estoy preparando con buena gente en distintas áreas, porque acá se habla de la seguridad ciudadana y ya no basta con hablar de seguridad ciudadana", dijo.

"Uno tiene que ver cuál es el régimen carcelario, cómo vamos a cuidar las fronteras, cómo vamos a tener que expulsar a los que hay que expulsar. Uno tiene que ver qué pasa con la inteligencia. Qué pasa con la Inteligencia Financiera. Cómo le vamos a quitar lo mal habido a todos los mafiosos que pillemos”, complementó.



“O sea, es una serie de cosas que hay que ir armando. Y para cada uno de eso uno tiene que tener a una persona que sepa mucho y eso de verdad ya lo estoy empezando a armar. ¿Qué es lo que va a pasar? Sólo Dios sabe. Nadie más, pero yo soy una persona que trato de ser responsable. Veo que hay una posibilidad y por lo tanto lo que tengo que hacer es responsablemente preparar lo mejor posible por si eso finalmente sucediese”, cerró.