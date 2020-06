Evelyn Matthei se sale de control tras crítica de Alejandra Matus por término peyorativo

El matinal ‘Bienvenidos’ fue protagonista de un debate dado sobre las implicancias de la pandemia por coronavirus en nuestro país, donde estuvieron participando la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el médico José Miguel Bernucci, el senador Guido Girardi y la periodista Alejandra Matus.

Destacándose Alejandra por estar muy encima de las cifras otorgadas hasta ahora por el ministerio, lo que conllevó a que se diera un momento incomodo entre ella y la alcaldesa Matthei

Lo anterior luego que Matthei criticara el actuar de un grupo de jóvenes de la comuna de La Reina, quienes se encontraban incumpliendo la cuarentena total reunidos en una plaza, y luego que una persona les pidiera usar mascarilla, lo golpearon brutalmente en el suelo.

Durante la conversación, la alcaldesa denominó a estas personas como “flaites” y “cobardes”, y criticó que no estén detenidos tras su actuar. “Es una agresión cobarde, entre cinco o seis flaites que le pegaron en el suelo a una persona por nada, y que todos esos queden libres… ¿entonces de qué cuarentena estamos hablando? ¿en qué país estamos? esas son las señales que están dando algunos jueces”, fue parte de su comentario.

“No es una medida razonable meter gente a la cárcel en periodo de pandemia. Independientemente de que las personas que cometan delitos deban ser juzgadas, sean del sector social que sean”, criticó Matus al conocer que las personas fueron detenidas.

Luego, se refirió de lleno al comentario de Matthei. “Hay personas irresponsables en toda la estructura social chilena, y si no vamos a tomar preso a las personas que toman su helicóptero y se van a Cachagua, y a esas personas no les decimos ‘flaites’, no me parece un lenguaje adecuado estigmatizar a ciertos grupos de la población independientemente de un hecho puntual donde vemos que se cometió un delito, pero esos hechos ocurren en toda la estructura social chilena”, destacó.

“Me parece que la palabra flaite es una palabra discriminatoria…”, por lo que fue interrumpida por la alcaldesa, notoriamente molesta: “yo tengo derecho a usar la palabra que quiero, usted no es censora de nadie, así que por favor, usted use el lenguaje que usted quiera, no venga a censurarme a mí el lenguaje que yo uso“.

“No la estoy censurando, la estoy criticando. Le estoy diciendo que es una palabra estigmatizadora y es mi opinión”, contestó la periodista.

“Yo pensaba que con la llegada de la democracia había libertad de expresión, pero aquí la izquierda empieza a decir que esto no se puede decir, que esta palabra no se puede usar, y me tienen chata”, comentó Matthei

“Una de las preocupaciones del periodismo es que el lenguaje sea justo. Yo no tengo ninguna capacidad de censurarla a usted porque para eso tendría que tomar sus palabras e impedir que se difundieran, esa es censura. Yo estoy haciendo una crítica legítima que es dar una alerta al uso de palabra sea usted o quienquiera que la diga”, finalizó la periodista.