Evelyn Matthei explicó la "rara" relación que tuvo con Augusto Pinochet

La jefa comunal afirmó que "sin tener mucho cariño por Pinochet, me pareció que era un intromisión absolutamente inaceptable" su detención en Londres.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue la nueva invitada del programa "Tolerancia Cero" de CHV y CNN Chile, donde abordó nuevamente sus posturas políticas, detallando la posibilidad de asumir una nueva carrera presidencial.

En ese contexto, la autoridad fue consultada sobre un antecedente: ningún Presidente de la República desde el retorno a la democracia votó por el Sí, lo que contrasta con su participación en la campaña por la continuidad de la dictadura.

“Esas son de las cosas en las que uno ha cambiado. A mí en realidad, es bien rara mi relación con Pinochet, para nadie es un misterio que mi padre no se llevaba bien con él, para nadie es un misterio que tuvieron diferencias grandes y obviamente yo en general estaba al lado más bien de lo que pensaba mi padre”, dijo.

La alcaldesa agregó que “por otro lado, me provocó un enorme molestia el que otros países que habían tenido procesos de violencia similar a la nuestra, estamos hablando de Inglaterra con Irlanda del Norte, España con la guerra civil, trataran de darnos lecciones de cómo se llega a la paz“.

“Entonces sin tener mucho cariño por Pinochet, me pareció que era un intromisión absolutamente inaceptable“, continuó.

Consultada sobre cómo ve esa postura con el tiempo, Matthei expresó que “no me arrepiento, España tuvo una cantidad de muertos en la guerra civil enorme, llegaron a una dictadura de mucho tiempo, y sin embargo, lograron hacer una transición donde no juzgaron a nadie. Entonces que vinieran los españoles a pedirnos a nosotros que hiciéramos cosas que ellos no habían hecho”.

“En el caso de Irlanda del Norte la cantidad de muertos, la cantidad de bombazos era una cosa brutal y sin embargo muchas de esas personas, que eran reconocidas como asesinos, llegaron a ser diputados“, añadió.

“Entonces lo que me pasa es una cosa bien rara porque, por un lado está esa distancia, pero por otro lado está esa molestia de que vengan otras potencias a entrometerse a cómo nosotros solucionamos”, cerró.