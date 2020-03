Evelyn Matthei realizó un llamado a no postergar el pago del permiso de circulación

La edil de Providencia explicó a través de un video las consecuencias que pueden tener al posponer el trámite por la expansión del Covid-19 en Chile.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, publicó un video en su cuenta de Twitter explicando las razones por las que no conviene a los conductores postergar el pago del permiso de circulación aprobada por el Congreso, luego del brote de Covid-19 que afecta al país.

La iniciativa fue aprobada por el Senado por 20 votos a favor; 1 en contra y 16 abstenciones para aplazar el pago y lo dejó en condiciones de cumplir su trámite de promulgación para su cumplimiento, fue muy criticado por la jefa comunal.

"Quiero compartirles esta recomendación por el pago de permiso de circulación. Me habría encantado que una buena ley resolviera la problemática de muchos para postergar pago, pero creo que no fue así y por eso, prefiero darles esta información antes y evitarles problemas futuros", publicó en su cuenta en la red social, junto a un video en el que entregó mayores detalles

"Probablemente usted está pensando en postergar el pago del permiso de circulación porque salió una ley que prohíbe pasar partes cuando uno tiene el permiso de circulación vencido, sin embargo quiero advertirles varias cosas porque la ley salió harto mala", comentó.

"En primer lugar, los documentos vencen mañana, o sea, si usted va a pagar después del primero de abril o después usted va a tener que pagar con multas y con intereses, eso nadie se lo ha dicho, además va a tener que pagar todo en una sola cuota, no va a poder optar a parcelar esos pagos; peor aún, si usted por ejemplo tiene un seguro contratado de daños contra terceros y usted choca a alguien y le hace un daño grave, ese seguro no va a operar, no va a pagar ese daño porque para que pague el seguro privado es requisito tener los documentos al día y estos documentos van a estar vencidos", agregó.

Finalmente, la alcaldesa realizó un llamado para la ciudadanía y una suerte de "tirón de orejas" para los parlamentarios por la nueva normativa.

"Así que si puede pagar antes del 31 de marzo a media noche, hágalo, si no puede, ojalá hubiera salido mejor la ley, pero no depende de nosotros", cerró.