Evelyn Matthei protagonizó un tierno momento en el "Buenos Días a Todos"

La jefa comunal fue parte del panel del programa, donde conversó con su par de Independencia, Gonzalo Durán.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, fue invitada al matinal "Buenos Días a Todos" para referirse al cierre de un gimnasio en funcionamiento en pleno centro de Concepción, pese a la restricciones existentes por la pandemia de Covid-19.

La jefa comunal fue parte del panel del programa, donde conversó con su par de Independencia, Gonzalo Durán.

Sin embargo, cuando recién iniciaban el diálogo, Matthei comenzó a realizar el inequívoco gesto de silencio a alguien fuera de pantalla, lo que llamó la atención de Ignacio Gutiérrez y María Luisa Godoy.

“¿A quién está haciendo callar?”, le preguntó la conductora.

“¿Se los muestro?”, respondió la edil, desapareciendo de cámara para regresar junto a su mascota, un perro de raza pug, el cual estaba ladrando durante el contacto.

“Es mi puggi. Le estaba diciendo que se quedara un poco callado. Está como la gente que sale a los gimnasios”, bromeó la alcaldesa, en alusión al caso que tratarían en minutos, generando risas.

Pero el tema no quedó ahí, ya que cuando querían volver a retomar el tema, fue Durán el que siguió con la temática animal.

“Primero, quiero decir que tengo dos perros, pero si los hago callar no me dan ni pelota, porque son más grandotes. Ahora tengo una gata y me pongo a trabajar y se me pone en el hombro”, manifestó, agregando que de esa forma el teletrabajo poco le cundía.

“Son maravillosos los animales”, añadió Matthei, lo que fue afirmado por su par de Independencia. “Mi hija llegó con la gata y ahora parecemos idiotas”, afirmó Durán.

Por último, Matthei se iba a poner a contar que tenía un bebedero para picaflores, pero justo en ese momento se dio cuenta que se estaban desviando del tema. “Nos estamos yendo”, se percató, generando las carcajadas de todos, por lo que prosiguieron con el caso del gimnasio clandestino.