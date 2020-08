Evelyn Matthei propone novedosa estrategia para padres que no tengan con quién dejar a sus hijos

En miras de ayudar a apaciguar los estragos dejados por la aún presente pandemia por coronavirus, las autoridades del país siguen planteando posibles soluciones a los padres y/o apoderados que requieren de esta ayuda.

En esta oportunidad, fue la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien a través del programa “El Rompecabezas”, conversó con Pedro Carcuro, Gabriela Valenzuela y Francisco Sagredo para comentar el proceso que se deberá cumplir para el plan de retorno a los colegios.

Por ello, la edil destacó que: “no es que vayamos a hacer clases en los colegios, ni que los niños vuelvan a su curso. Queremos abrir espacios, si usted no tiene dónde dejar a su hijo puede llevarlos. Nosotros no vamos a abrir las salas con sus profesores, será una alternativa para las familias que no tengan con quien dejar a sus hijos. Serían dos, tres o cuatro niños por salas con resguardos”.

Matthei a su vez lamentó el hecho de que “muchos restaurantes van a quebrar, otros van a salir adelante a duras penas”.

“Estamos en contacto con las asociaciones gremiales y hemos tratado de ayudarlos en todo lo que la ley nos permite. Apenas lleguemos a una fase que nos lo permita, vamos a cerrar calles para que puedan instalar mesas en la calle. Sabemos que han sufrido mucho”, concluyó.