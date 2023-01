Evelyn Matthei lanzó una fuerte crítica en contra del Presidente Gabriel Boric

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, analizó las últimas decisiones del actual Gobierno de Gabriel Boric, a quien destrozó tras los polémicos indultos. Cabe recordar que tras esta última decisión del mandatario, Chile Vamos se restó de la mesa de seguridad convocada por el gabinete.

A raíz de esta situación, la edil fue consultada sobre si su coalición debería retomar las conversaciones con el Ejecutivo durante su entrevista en Pivotes en Twitter Spaces.

Ante esta pregunta, la alcaldesa aseguró que “es bien complejo dar la señal de que estabas sentado en una mesa, y que nunca te explicaron de que al día siguiente iban a indultar a personas que además tienen prontuarios muy amplios”. “Eso obviamente lo que hace es quebrar las confianzas humanas”, añadió.

Asimismo, enfatizó que “no te digo que se rompió para siempre, pero va a pasar algún tiempo, espero que no sea demasiado largo, antes de que todos puedan sentarse en la misma mesa, lo que muestra lo grave que fue la movida del presidente de indultar a estas personas”.

La jefa comunal también se refirió a los 13 indultos que realizó el Presidente de la República: “Es bastante más que desprolijidad. Es una incapacidad de gestionar que yo de verdad no la puedo creer”, lanzó.

“Un presidente tiene que saber armar equipos, tiene que saber mandar equipos, tiene que saber en quién puede delegar y en quién no, y tiene que tener gente que tenga algo de experiencia. Yo creo que ninguna de esas cosas está sucediendo”, sostuvo.

“El presidente no sabe formar equipos, no sabe mandar, no sabe yo creo lo que él mismo quiere, porque unas veces se va para un lado y otras veces se va para otro, no sabe en quién delegar”, cerró.