Evelyn Matthei lanzó una dura crítica en contra de la gestión de la ministra Izkia Siches

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, habló en profundidad con el matinal Mucho Gusto de Mega, instancia donde se refirió a los violentos delitos ocurridos en el barrio Bellavista, marcado por el reciente crimen de un joven que caminaba a su hogar tras salir de clases.

“Bellavista es un barrio precioso y lo vamos a recuperar, de eso no tengan duda. Se nos complicó mucho durante el estallido, venía ya con problemas pero eso marcó un quiebre muy fuerte”, aseguró la jefa comunal.

La edil sostuvo que “nosotros le hemos pedido a nuestra comisaría que de jueves a domingo esté permanentemente ahí y eso ya está sucediendo. Ellos han hecho servicios especiales en un sector que no les corresponde, pero están ayudando porque hay una muy buena relación”.

“Además, le hemos pedido a la PDI que haga rondas, fiscalizaciones aleatorias, y nos hemos puesto en contacto con la Fiscalía; tanto la Oriente como Centro-Norte hicieron un foco investigativo para mirar cuáles son las bandas que están operando en los delitos más complejos”, complementó.

Además, también expresó sus críticas al gobierno. “En esto, si no se mete el Presidente o la Presidenta con toda el alma y corazón, vamos a perder la batalla y yo diría que estamos bastante cerca de perderla. Esto se está escapando de las manos y yo no veo en el Presidente Boric una determinación para luchar contra esto, como tampoco lo vi suficientemente en los presidentes que nos antecedieron”, aseguró.

“Claramente no tienen el conocimiento, nada. Realmente, uno no puede poner a una persona que no tiene experiencia, que no sabe nada, que no le interesa el tema a cargo de esta materia. Estoy hablando de la ministra del Interior”, criticó.

Al hablar sobre la ministra del Interior, Izkia Siches, la alcaldesa aseguró que “ni sabe, ni le interesa. Tiene una visión muy ingenua, esto de irse a Temucuicui es de una ingenuidad que uno dice ‘no puede ser’”.

Finalmente, aclaró que “yo no estoy hablando de ella como persona, ella podría ser una muy buena ministra en otra cosa, no lo sé. Pero no me parece prudente ponerla a ella en el ministerio del Interior porque no conoce el tema”.