Evelyn Matthei habló tras dar positivo por COVID-19

Evelyn Matthei.

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se valió de las redes sociales para informar que dio positivo por COVID-19.

La jefa comunal detalló que comenzó a presentar síntomas el pasado viernes -malestares en la garganta y dolor de cabeza- por lo que el pasado concurrió a realizarse un PCR, el cual horas después le confirmó su contagio.

La edil sostuvo que “pasé dos años invicta de Covid, pero hoy el panorama es otro”, agregando que “no tengo idea cómo me contagié, espero no contagiar a mucha otra gente, en general soy súper cuidadosa”.

“Estaré aislada, pero eso no significa que no me preocuparé de los temas de la municipalidad”, precisó. Finalmente, recalcó que “los síntomas son leves porque tengo las tres vacunas”, junto con recordar que este lunes la comuna iniciará la entrega de la cuarta vacuna.