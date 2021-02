Evelyn Matthei califica de terrorismo los ataques en La Araucanía

La alcaldesa de Providencia y una de las cartas presidenciales de la UDI aseguró que "esto no es la causa mapuche, porque yo he estado con personas mapuche a las cuales les mataron dos hijos".

Ante los diversos ataques incendiarios sufridos en La Araucanía, la alcaldesa de Providencia y una de las cartas presidenciales de la UDI, Evelyn Matthei, aseguró que “hemos perdido 15 o 20 años. No se ha hecho nada salvo hacerse los lesos y hoy es imprescindible hacer un acuerdo nacional”.

En conversación con T13, la jefa comunal de Providencia manifestó su preocupación por los hechos de violencia que han marcado a la región. “Hay que meter mucha labor de inteligencia. Creo que nunca se ha hecho y no se ha hecho bien (…) hay que asesorarse con los países que han tenido éxito en la lucha contra grupos subversivos”, indicó.

Asimismo, Matthei instó que “a esto no podemos llamarlo violencia rural, ni causa Mapuche. Esto no es la causa Mapuche, porque yo he estado con personas Mapuche a las cuales les mataron dos hijos y esto no es Mapuche contra blancos, es terrorismo”.

“Acá hay que hacer todo lo que sea necesario para parar esta violencia, este terrorismo. Nunca me he creído el cuentito de la violencia rural”, manifestó.

En tanto, expuso que “estos grupos se financian en parte con droga, a veces con secuestros en Italia, Colombia y Argentina. Gracias a Dios eso en Chile no ha llegado, pero podría”.