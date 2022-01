Evelyn Matthei aseguró que la UDI se equivocó al no llevarla como candidata presidencial

La alcaldesa de Providencia calificó los resultados del balotaje como un "tremendo fracaso", por el que "las directivas no se han hecho cargo".

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a su eventual rol como abanderada dentro de Chile Vamos tras la derrota en las presidenciales.

La edil señaló qué hubiese pasado si habría sido candidata a La Moneda. “No tengo ninguna duda de que hubiera sido totalmente distinto” el panorama eleccionario en caso de que su candidatura se hubiese concretado. “Creo que fue un tremendo error, creo que fue además una tremenda injusticia. Creo que se equivocaron”, añadió.

Por otro lado, explicó que “estoy súper contenta como alcaldesa y para mí es un alivio no haber tenido que competir en eso, pero se trata del país. Siento que la UDI se equivocó medio a medio“, reiteró.

Según su percepción, desde el partido “creyeron que sacándome del medio iba a ganar Joaquín Lavín, finalmente ese tropiezo así no fue. Estoy segura que yo sí hubiese pasado a segunda vuelta” por sobre Sichel, indicó.

“No sé si le hubiese ganado a Boric o no, nadie lo sabe. Pero no me cabe duda de que yo hubiese pasado a segunda vuelta y obviamente hubiera ganado la primaria“, añadió.

La edil también repasó a la UDI, afirmando que “cuando necesitaron alguien que se hiciera cargo de una situación muy compleja (…) ahí recurrieron a mí. Sin embargo, en una situación normal me cerraron las puertas“, acusando además que desde la directiva le manifestaron que “iban a permitir todas las candidaturas, así que me dijeron cosas que no eran ciertas“.

Finalmente, la jefa comunal determinó que “no haber pasado con un candidato de Chile Vamos a segunda vuelta es un tremendo fracaso y creo que las directivas de los partidos no se han hecho cargo”, considerando que José Antonio Kast, quien finalmente sí avanzó hasta la fase final de los comicios, es representante del Partido Republicano que no pertenece a Chile Vamos (Chile Podemos Más).