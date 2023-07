Evelyn Matthei asegura que le ganará a Kast en las próximas presidenciales

Evelyn Matthei ya tiene su vista puesta en la próxima elecciones presidenciales, a pesar que no ha oficializado nada por el momento. Hace varios años que la alcaldesa de Providencia es una principales figuras políticas del país.

La jefe comunal estuvo invitada al programa Caja de Pandora de La Red, en la instancia conversó con el panel sobre como visualiza las próximas votaciones de 2025. Matthei probablemente se enfrente en esa ocasión a José Antonio Kast, quien las últimas elecciones no logró ganarle a Boric.

“Me pasa que yo en general le he hecho le quite al tema presidencial y le hecho el quite porque falta mucho tiempo y porque me pasa que las personas están preocupadas de su pensión, están preocupadas de conseguir un trabajo, están preocupadas de llegar a fin de mes (…) venir a presentarle una candidatura presidencial dos años y medio antes, me parece una falta de respeto”, comenzó diciendo.

Evelyn Matthei no le tiene miedo a los republicanos

La alcaldesa de Providencia aún no oficializa una posible campaña para la presidencia, pero confesó que sí está en sus planes llegar a La Moneda. De acuerdo a los datos entregados por la encuesta Criteria, los dos posibles líderes de la próxima carrera presidencial serían Matthei y J.A Kast.

A pesar de eso, la jefa comunal no le tiene miedo al poder de los republicanos, y esta muy segura de que podría ganarles con el voto popular.

“Por eso yo siento que hay que tener mucho cuidado, mucho pudor, lo cual no significa que yo le tenga miedo al tema ni nada, sencillamente creo que no es el tema hoy día (...) cuando se acerque el tema, lo enfrentaremos y no tengo ninguna duda que le ganaría a Kast”, afirmó.