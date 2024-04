Evelyn Matthei arremete con todo contra Maduro: el venezolano habló mal de Piñera

La alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei le respondió desafiante a Nicolás Maduro, quien recientemente acusó al fallecido Sebastián Piñera de "llevar" a Chile a delincuentes venezolanos. “¿Quién se llevó para Chile a estos delincuentes? ¿quién los conoció, los contrató y los apoyó en Cúcuta para invadir Venezuela el 23 de febrero de 2019? ¿Quién fue a Cúcuta a invadir Venezuela? el recientemente fallecido, que en paz descanse, el presidente Sebastián Piñera, la derecha chilena”, aseguró el mandatario.

Su intervención generó la rabia de la posible candidata a la presidencia quien dijo tener ganas de hablar con él "aquí y ahora". Recordemos que Piñera en una visita en Venezuela señaló: “Vénganse a Chile, ¡tenemos trabajo para todos ustedes!”, la cual ha sido ampliamente criticada en la actualidad y se le han atribuido a estas palabras la llegada masiva de inmigrantes al territorio.

¿Qué le respondió Matthei a Maduro?

Para Radio Pauta la jefa comunal expuso su malestar con las palabras de Maduro. "La verdad es que... qué ganas de hablar con ese señor, aquí y ahora. Es de un grado de mentira, de no creerlo. De lo que estaba preocupado el Presidente Piñera era de la inmensa cantidad de gente que, gracias a su gobierno espantoso, a esa dictadura que tiene allá, no tenía qué comer, qué darle de comer a sus hijos, gente que no tenía medicamentos, a esa gente invitó" aseguró.

“Los del Tren de Aragua entraron después por pasos no habilitados y desgraciadamente los que gobiernan hoy día, en su minuto, se opusieron a que tuviéramos controles más estrictos en las fronteras y pudiéramos sacarlos” complementó. Bajo esta misma línea fue consultada sobre que le diría a Maduro si lo tuviera enfrente.

“Lo primero que le diría sería: ‘páseme a los asesinos del teniente coronel (Ronald) Ojeda´. Tú comprenderás que no te los van a pasar nunca, lo más probable es que haya abierto las cárceles para que esos delincuentes salieran del país” señaló. Por otro lado, agradeció la intención de Boric de dialogar con el venezolano, sin embargo manifestó que no cree que algo bueno salgo de eso.

“Es de una ingenuidad tremenda que algo bueno saldrá de ahí. El intento hay que hacerlo, y una vez que se demuestre que es todo farsa, uno tiene que ir al corte de relaciones con Venezuela. Primero hay que darle una chance, y como te aseguro que no va a cumplir, de ahí cortar relaciones”, cerró.