Estudio reveló los graves problemas de salud que ocasiona el uso excesivo del celular

El celular se ha convertido en un elemento vital para la vida diaria de muchas personas. Sin embargo, su uso excesivo puede ocasionar graves daños a la salud.

El uso excesivo del celular puede pasarnos la cuenta en materia de salud, si no tomamos medidas preventivas para evitar molestias.

Revisa acá los problemas que puedes tener:

1- Molestias en el cuello o ‘text neck’

Cuando tenemos que mirar el celular, doblamos la cabeza hacia abajo y/o adelante. Este movimiento, si se realiza a diario y en exceso, podría traer algunas molestias a tu cuello, algo conocido popularmente como text neck (cuello de mensaje de texto).

Al respecto, el doctor Dean L. Fishman, médico quiropráctico y fundador de The Text Neck Institute, en Estados Unidos, explica al periódico argentino Clarín que "teniendo en cuenta que hay más de 7 mil millones de teléfonos conectados en todo el mundo y que una persona promedio pasa alrededor de 4 horas usando sus dispositivos, podemos decir que el ‘text neck’ es una epidemia global. Vemos un aumento entre los pacientes más jóvenes que llegan a buscar tratamiento y asesoramiento por dolencias que hace unos años eran consideradas inusuales para ese grupo de edad. Atendemos pacientes jóvenes con dolores de cabeza, cuello y hombros crónicos; además, en las radiografías vemos un inicio más temprano de presentaciones artríticas".

2- Puedes sufrir problemas a la columna

Relacionado en parte al punto anterior, el uso de los dispositivos móviles ha provocado que aumenten los problemas en la columna.

Así lo indica a Clarín el doctor en quiropraxia Diego Mellino, Director de La Clínica de la Columna y fundador de la Fundación Quiropraxia Para Todos (FQPT), quien afirma que en su recinto médico ya se "produjo un aumento significativo en las alteraciones a nivel cervical y la columna en general" potenciados, entre otros factores, por el uso frecuente de dispositivos móviles.

Ulla Hofmann, profesora de educación física especializada en prevención y en ergonomía, también indica que las dificultades en la espalda pueden ser empeoradas por el poco fortalecimiento de la musculatura, la postura al sentarse frente al computador (usualmente encorvados) y la falta de movimiento durante la jornada laboral.

"No importa que uno entrene para cruzar los Andes: si a lo largo de las 8 horas de trabajo, uno no se mueve y no adopta una posición ergonómica en movimiento, vienen las contracturas, tensiones y molestias", afirma.

3- Fatiga ocular

Las pantallas de dispositivos electrónicos pueden desencadenar molestias en la vista si las usamos durante períodos muy extensos de tiempo, porque nuestros ojos necesitan esforzarse más al mirarlas, resultando en una fatiga ocular.

Según informa la clínica estadounidense Mayo, los síntomas de esta condición son: ojos doloridos, cansados, con ardor o picazón; ojos llorosos o secos; visión borrosa o doble; dolor de cabeza; cuello, hombros o espalda adolorida; mayor sensibilidad a la luz; dificultad para concentrarse; y sensación de que no puedes mantener los ojos abiertos.

El centro médico detalla que la fatiga ocular “generalmente no es grave y desaparece cuando descansas la vista o tomas otras medidas para reducir la molestia en los ojos”, pero que deberías consultar a un médico si las medidas de cuidado personal no alivian el problema.