Estudio preliminar señala insólita forma de propagación del Covid-19

Tras el análisis de un hecho ocurrido recientemente en un restaurante en China, se estuvo realizando un estudio en el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) para relacionar el uso del aire acondicionado con la propagación del nuevo coronavirus.

"La dirección del flujo de aire fue consistente con la transmisión de gotas", indicaron los especialistas, tras agregar que "para evitar la propagación del virus en los restaurantes, recomendamos aumentar la distancia entre las mesas y mejorar la ventilación", estipula la preliminar del estudio.

Los argumentos presentados en el estudio comentan que: "del 26 de enero al 10 de febrero de 2020, un brote de la nueva enfermedad por coronavirus de 2019 afectó a 10 personas de tres familias (a las cuales las identificaron con las letras A, B Y C) que habían comido en el mismo restaurante con aire acondicionado en la ciudad de Guangzhou".

Continua el relato: "el 23 de enero de 2020, la familia A viajó desde Wuhan y llegó a Guangzhou. El 24 de enero, el paciente de caso índice (paciente A1) almorzó con otros tres miembros de la familia (A2 - A4) en el restaurante X. Otras dos familias, B y C, se sentaron en las mesas vecinas en el mismo restaurante".

"Más tarde, ese día, el paciente A1 experimentó aparición de fiebre y tos y fue al hospital. Para el 5 de febrero, un total de otros nueve (cuatro miembros de la familia A, tres miembros de la familia B y dos miembros de la familia C se habían enfermado con Covid-19)", detallaron los especialistas.

“La única fuente conocida de exposición para las personas afectadas en las familias B y C fue el paciente A1 en el restaurante. (Por lo tanto) determinamos que el virus se había transmitido a un miembro de la familia B y a un miembro de la familia C en el restaurante y que más infecciones en las familias B y C eran el resultado de la transmisión dentro de la familia", sentencian.

Tras darse el estudio pudieron concluir que “la transmisión de gotitas fue provocada por la ventilación con aire acondicionado. El factor clave para la infección fue la dirección del flujo de aire. Es de destacar que el paciente B3 era afebril y el 1% de los pacientes en este brote eran asintomáticos, proporcionando una fuente potencial de brotes entre el público".