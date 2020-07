Estudio de abogados fue "funado" por publicidad sexista en Temuco

“¿Quieres una mujer así? ¡Divorciate! Tu divorcio solo por $100 mil”, señalaba la publicidad, junto a una modelo que promovía el servicio.

Repudio generó en redes sociales la publicación de un anuncio publicitario de un estudio de abogados en Temuco, el cual fue catalogado de "sexista" tras la difusión de videos donde utilizaban a una modelo para promover sus servicios.

La publicidad pertenecía a la firma “Abogados en Temuco”, que contó con la participación de la estudiante de arquitectura y modelo Karla Vargas.

La joven se presentaba en los videos con ropa ajustada y de perfil, donde anunciaba los servicios del estudio en redes sociales, recibiendo severas críticas por el tono de machista de la acción publicitaria.

“Ellos me contactaron vía Instagram porque yo tenía hartos seguidores y querían atraer público. El único requisito que me pidieron era que me vistiera formal en los vídeos“, contó a Chilevisión Noticias.

“Yo tomé la decisión de, quizá, no sé, aparecer con un poco más de escote, pero tampoco era con una mala intención de, quizá, provocar a los hombres. Era porque me sentía bonita y empoderada, y por eso lo quise hacer. No entiendo cómo las personas pueden descalificar de esa forma a una mujer, cosificándola de esa forma y apuntándola con el dedo”, agregó.

Las críticas no se hicieron esperar: desde la Coordinadora Feminista 8M, la vocera Francisca Fernández apuntó a la mercantilización del cuerpo femenino.

“Nos parece el colmo que, en el marco actual que estamos viviendo, todavía se siga intensificando la violencia hacia nosotros. ¿De qué manera? Generando una serie de estereotipos vinculados a la belleza, pero sobre todo, mediante la mercantilización de nuestros cuerpos“, dijo.

Los cuestionamientos obligaron al estudio a dar de baja sus redes sociales: “Él (dueño de la firma) estaba muy triste y apenado. Tuvo que cerrar sus redes sociales. Al final una piensa, ¿fui yo la que cometí el error de vestirme así o en verdad la sociedad es la que está mal?“, señaló Vargas.

Tal como hace mención la misma publicación, esta no es la primera vez que un estudio de abogado enfrenta una polémica similar: semanas atrás, el Estudio Jurídico Merced promocionó sus servicios a través de un afiche donde se leía: “¿Quieres una mujer así? ¡Divórciate! Tu divorcio solo por $100 mil”, junto a la imagen de una modelo con escote.