Estudiante motociclista se fue preso por “bromita” de su amigo: Carabinero no lo dejó pasar y se armó polémica en matinal

¿Con esos amigos, para qué enemigos? Una insólita fiscalización descolocó a los conductores del matinal Tu Día, de Canal 13. Un estudiante motociclista fue detenido por un papelito pegado en la patente de su moto y juró que debió ser una broma de sus amigos.

En medio de un control vehicular en la comuna de La Reina, tanto uniformados como conductores del matinal reaccionaron sorprendidos al ver que un “burdo” y simple trozo de adhesivo, con un número dibujado con bolígrafo, tapaba un número de la placa patente de una moto.

Incluso el conductor reaccionó igual de sorprendido cuando fue consultado por esto. “Yo no lo hice. Andaba en la casa de unos amigos, así que, a lo mejor, fue una bromita de ellos. Porque la moto la compré hace poco. No me di cuenta, porque salí tarde y tengo prueba en la universidad”, explicó.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Carabineros corroboró que todos los papeles estaban en regla, sin embargo, eso no quitó la adulteración de instrumento público. Peor aún, detallaron que la ocultación es una infracción, pero la adulteración, como en este caso, es un delito. En ese momento, los efectivos procedieron a esposar al joven y llevarlo a la patrulla, quedando a disposición de la Fiscalía.

Se armó polémica en el matinal

Mientras tanto, en el panel de Tu Día se agarraban la cabeza al ver al joven esposado. Y es que los conductores daban crédito a la versión del joven motociclista. El mismo Nacho Gutiérrez no se la podía creer e intentó defender al cabro. “Si la moto con el número ocho (el original) no tiene ningún problema... ¿puede ser entendible que los amigos le hicieron una lesera?”, cuestionó.

“No”, le contestó en seco el teniente de Carabineros presente en el estudio. “Que cambie de amigos. Ojalá que los amigos lo estén mirando, porque es una pésima broma”, agregó. “Más encima se va a sacar un uno en la prueba. Y se lo llevan esposado”, lamentó Priscilla Vargas.