Colo Colo perdía 2 a 0 ante Universidad Católica, cuando algunos barristas comenzaron a lanzar fuegos artificiales en la cancha, logrando que uno de estos impactara sobre Nicolás Blandi.

Esteban Paredes se refirió a estos incidentes y condenó lo que le pasó a su compañero de equipo. "Es inaceptable esto, nuestra misma gente, nuestra misma gente perjudica a un compañero nuestro. No sé lo que va a pasar más adelante, si habrán sanciones o no, pero eso no lo decidimos nosotros", analizó.

Respecto a las medidas de seguridad tomadas por Blanco y Negro, el delantero fue categórico en señalar que "hay gente que tiene que preocuparse de eso y ustedes vieron todos los fuegos artificiales que habían, no se quién controla eso".

"Esto se veía venir, vamos a ver lo que sucede en los próximos días, es lamentable", aseguró.

Sobre el resultado ante la UC, el Tanque manifestó que fue "triste, penoso. Teníamos la esperanza de ganar el partido, estabamos jugando con el mejor equipo del torneo, pero bueno, hay que levantar cabeza. Las críticas de la gente pasan todo el tiempo en Colo Colo y esto lo sacaremos adelante todos".

Lamentamos informar que debido a los incidentes el partido está suspendido de manera momentánea. #VamosColoColo — Colo-Colo (@ColoColo) February 16, 2020

