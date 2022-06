Esteban Paredes reveló por qué decidió retirarse del fútbol

“Hay muchos exfutbolistas que lo han pasado mal”, confesó el ídolo de Colo Colo quien decidió ponerle fin a su contrato en Coquimbo.

Esteban Paredes.

El ex futbolista profesional e ´ídolo de Colo Colo, Esteban Paredes, aún no asimila el hecho de haber puesto fin a su extensa y exitosa carrera como jugador, sin embargo explicó los razonables motivos que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse.

“Es difícil, pero el problema es que mi cabeza aún no lo asimila. Jugué 23 años como profesional y es fuerte dejar de un paraguazo el fútbol. Soy consciente que a lo mejor no voy a jugar más un partido profesional y de verdad mi mente todavía no lo asimila”, expresó el “Tanque” en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Me he puesto a pensar que a lo mejor los tres primeros meses de retirarse no son difíciles, pero después se echa de menos. Por eso hago otras actividades para no pensar tanto en lo que hacía”, agregó.

En cuanto las razones que lo llevaron al retiro, el goleador histórico del fútbol chileno explicó que “me infiltré muchas veces en este último tiempo y me pasó la cuenta, me entró una pubalgia muy dolorosa que es terrible. Yo jugaba igual, el esfuerzo era muy grande y al otro día me molestaba mucho. Y ahí pensé en mi salud, porque hay muchos ex futbolistas que lo han pasado mal”.

En cuanto a su futuro, el "Tanque" comentó que “estoy estudiando para lo que viene en el fútbol y me voy de vacaciones con mis hijos, Esteban y Vicente. Como son fanáticos de la NBA, vamos a ver el cuarto partido a Boston. El 21 de julio me pongo a trabar en mi despedida de diciembre. Queremos algo bonito, grande, donde la gente se entretenga, que sea el último partido no oficial en el Monumental vistiendo la camiseta de Colo Colo”.

Respecto a sus estudios, el ídolo de Colo Colo contó que “estoy estudiando en el INAF para técnico, abrieron un curso on line y ahí soy compañero de Alexis y Arturo. Y los lunes hago un curso para gerente deportivo”.