Esteban Paredes no descartó en invitar a su eterno "rival" a su despedida del fútbol

El ex delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, fue consultado sobre quienes serán parte de su último y emotivo partido de despedida del fútbol profesional, asegurando que contará con varias figuras reconocidas. El goleador de la Primera División de Chile con 221 goles, tendrá su despedida en el Estadio Monumental, a finales de este año.

A través de un Live que llevó a cabo con su "amiga personal" Pamela Díaz y Julio César Rodríguez, el ariete explicó que Arturo Vidal, Jorge Valdivia y Claudio Bravo podrían estar presentes. "Algunos compañeros que tuve durante mi carrera van a venir a la despedida, van a jugar en el partido", relató.

"Ya hablé con Arturo Vidal, va a venir así que le agradezco una enormidad y le mando un abrazo y que le vaya la raja en Brasil. Quiero invitar a todo el plantel de Colo Colo obviamente, el de este año”, aseveró el reconocido goleador del fútbol nacional.

Sin embargo, sorprendió al ser consultado sobre si invitaría a su eterno némesis e "hijo", Johnny Herrera, con quien mantiene una buena relación. "No sé, si el público quiere que lo invite yo lo puedo invitar. No sé si Johnny quisiera, es que no sé quiénes van a jugar en contra. Mayormente la gente con que jugué yo, que es de Colo Colo", explicó.

"Más algunos amigos. Hablé con Nicolás Peric. Hace dos meses y medio que no entrenaba y me puse a entrenar. Me estoy preparando para mi despedida, así que espero que toda la gente colocolina y la gente que le gusta el futbol pueda estar en ese partido final", cerró el ex jugador e ídolo de los albos.