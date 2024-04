¡No le gustan las críticas al King! Esteban paredes defiende con dientes apretados a Arturo Vidal

Colo Colo no está pasando por su mejor momento actualmente, los albos llevan dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional. Esto los mantien en el décimo lugar de la tabla de posiciones, ubicándolos a 10 puntos del actual líder, Universidad de Chile. En ese sentido, uno de los jugadores más criticados por este presente es Arturo Vidal.

Desde su llegada, se esperaba mucho del King, quien es una de las grandes figuras en la histroria de nuestro fútbol. Pero a pesar de las ganas que muestra sobre el campo, no ha podido ser tan determinante como se esperaría de él. A eso hay que sumarle las constantes molestias que lo han dejado apartado de algunos encuentros.

Si bien no todas las culpas del mal rendimiento del equipo recaen sobre Arturo Vidal, sí resuenan más, ya que como lo mencionamos anteriormente, se esperaba mucho más de él durante su llegada, sumado a que es uno de los jugadores mejor pagados de Colo Colo. Pero a pesar de todo esto, otro ex albo lo defiende a dientes apretados.

Según información entregada por RedGol, Esteban Paredes no está de acuerdo con todas las críticas que caen sobre el King, argumentando que el futbolista no juega solo en el equipo. "Tenemos que cuidarlo a Vidal, protegerlo. Nos ha entregado mucho a Colo Colo y a la selección, se le carga mucho la mano", señaló el ex goleador del cacique.

Además, Esteban Paredes también apunta que es un problema en general del equipo y no es algo que pasa sólo por Arturo Vidal. "Es un equipo, no son individualidades, por eso ahí hay cosas que no sé si me molestan, pero muchos critican sin saber lo que pasa en la interna". Por ahora sólo habrá que esperar para ver si Colo Colo logra recuperarse en los próximos partidos.