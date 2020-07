Este viernes se decide si Martín Pradenas seguirá en su domicilio o se va a la cárcel

Tras la condena presentada por el Juzgado de Garantía de Temuco contra el ciudadano acusado de violación y abusos en el caso de Antonia Barra, Antonio Pradenas, se conoció que el Ministerio Publico había presentado dos recursos de apelación, en donde se busca revertir dicha decisión y deponer la prescripción de dos de los abusos denunciados.

el fiscal regional de La Araucanía, Cristian Paredes señaló que: “Estimamos que esta resolución es errada, no se ajusta a derecho, no se ajusta al mérito del proceso y lo más importante, no da crédito a aquello que nos parece fundamental, no da credibilidad a las víctimas”.

Agregó que “la Fiscalía está con las víctimas, ha acreditado estos hechos. Les ha creído en cada uno de los momentos en que han concurrido a nuestras instancias a manifestar lo acontecido”.

“Tenemos una convicción que los hechos acontecieron en las formas que las víctimas lo han relatado”, sentenció.

Recordemos que el Juzgado de Garantía de Temuco, el que dejó con arresto domiciliario a Martín Pradenas, investigado por delitos sexuales que habría cometido contra cinco víctimas, entre ellas, la presunta violación de Antonia Barra, joven que se quitó la vida en octubre de 2019.

Sera entonces hoy cuando la Corte de Apelaciones de Temuco revise los recursos presentados por la Fiscalía Regional de La Araucanía y querellantes.