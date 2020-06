Este es el sutil gesto que ayuda a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar a su agresor [+VIDEO]

Se siguen sumando más formas y campañas de denunciar o alertar de violencias de genero e intrafamiliar, en apoyo a las mujeres y victimas durante la cuarentena.

A través de las redes sociales la organización Canadian Women’s Foundation ideó una señal discreta de ayuda para que las mujeres puedan solicitar auxilio a través de una videollamada.

La señal que se realiza con una mano, le indica a la otra persona que se encuentra frente a un peligro eminente.

En el video se ve a una joven hablando con una amiga por videollamada, mientras que al fondo se ve a un hombre.

Tan solo con levantar la mano y cuidadosamente estirar los dedos, poner el pulgar en la palma y terminar cerrando la mano en forma de puño, puedes indicar el peligro o solicitar ayuda.

“La norma de mantenerse a salvo y quedarse en casa es contradictoria para los millones de personas que sufren violencia doméstica”, expresó la presidenta y directora ejecutiva de Canadian Women’s Foundation, Elizabeth Barajas-Roman.

“Signal for Help (Señal de Ayuda) es un salvavidas para mujeres, niñas y personas trans y no binarias para que puedan solicitar discretamente la ayuda que necesitan para escapar de la violencia en sus hogares”, agregó.