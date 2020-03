Este es el bajo costo que tendrían los hoteles sanitarios para pasar cuarentena

Una de las medidas sanitarias impuestas por el gobierno durante estos días de crisis de salud, fue la activación de lugares donde las personas confirmadas con el virus pudieran pasar la cuarentena de manera aislada, lo que denominaron como hoteles y pasaportes sanitarios.

“El objetivo del hotel sanitario es cumplir la cuarentena, no es un lugar de atención de salud. Son piezas con camas donde la gente puede comer y estar aislada mientras cumple su cuarentena, en el entendido que todas las personas que están en este recinto han sido positivas para coronavirus”, dijo Mañalich.

“Quienes no den garantías de cumplir la cuarentena en su domicilio y por eso el decreto de estado de excepción es tan importante. Porque alguien puede decir: “No, no se preocupe, no pasa nada”, “Sabe señor, acompáñeme vamos a ir al hotel sanitario”, comentó.

Aseguró que no representan un gasto ostentoso para el bolsillo: “no es algo costoso, la situación tan desafortunada para la industria hotelera hace que en la práctica las personas que no ha sido a título gratuito estén ofreciendo estos recintos a precios inverosímiles. Inverosímiles digo de un hotel cinco estrellas a diez dólares la noche (8.800 pesos). Un hotel que costaría la noche 200 0 300 dólares. Eso hemos negociado por habitación”.

“Hay que decir que varios de estos recintos, como el Hotel O’Higgins, que pertenece al municipio de Viña del Mar es gratuito. Hay que pagar el consumo de alimentos y lo que sea necesario, pero ningún costo fijo de arrendamiento, ni nada de eso”, confirmó.

Mañalich añadió que las personas que no han cumplido con la cuarentena luego de ser confirmados, tendrán implicaciones o sanciones criminales, tiene sanciones monetarias. Y que de acuerdo al decreto que empezó regir hoy, aplicación del estado de catástrofe, vamos a ubicar a estas personas y las vamos a transportar al hotel sanitario y la persona se va a quedar ahí y no va a poder salir por ningún motivo por siete, diez o cinco días”.