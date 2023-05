"Están dispuestos a matar": Daniel Jadue lanzó fuerte acusación contra el Partido Republicano

Un fuerte cuestionamiento lanzó el excandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, en contra del Partido Republicano, al analizar su triunfo en las elecciones de consejeros constitucionales.

En conversación con el programa La Voz de los Que Sobran, el alcalde de Recoleta comentó que los republicanos quedaron “con toda la responsabilidad” del actual proceso constituyente y por eso, “en seis meses vamos a saber todo aquello de lo que son capaces y de lo que no son capaces”.

En ese sentido, recalcó que a él le parece “muy bien” que el partido liderado por José Antonio Kast tenga “la total y completa responsabilidad del proceso”, porque, a su juicio, van a demostrar lo que piensan. Además, acusó que son “pinochetistas” que “están dispuestos a matar”.

“Van a quedar en evidencia, de aquí a muy pocas semanas, de que no están por una nueva Constitución, que ellos son pinochetistas recalcitrantes, o sea, que ellos están dispuestos a matar a los que piensan distinto. En el programa de ellos había cárceles ilegales, de tal manera de poder torturar a los que piensan distinto”, señaló el exabanderado presidencial del PC.

Para Daniel Jadue, la política del Partido Republicano contempla “una discriminación brutal para los que son distintos”, donde se condena de la diferencia.

“Una discriminación contra personas que no adscriben a instituciones que son decimonónicas, por ejemplo el matrimonio. Recuerda que las mujeres que no estaban casadas no podían recibir beneficios del Estado”, explicó.

De igual forma, aseguró que ese sector busca crear un “Estado policial”, instrumentalizando los actuales problemas de seguridad. “Nadie duda de que a los republicanos solo les interesa que esté todo ordenadito, que nadie se mueva y que establezcamos un Estado policial en Chile, porque utilizan muy bien los problemas de seguridad en el país”, criticó.