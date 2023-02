Gobierno se abre a la idea de construir en conjunto el ansiado estadio a los hinchas de la U

Increíble pero cierto. Luego de realizarse la primera reunión de la Corporación Juntos 2030, campaña que busca convertir a Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay en los anfitriones del Mundial del centenario, la ministra del Deporte, Alexandra Benado, dejó una declaración que ilusionó a los hinchas de la U con la construcción de estadio.

Así es, ya que nuestro país tiene la obligación de tener un nuevo estadio para 60 mil personas, con el fin de optar a ser sede de una semifinal. En relación con ese punto, la autoridad lanzó un comentario que abre la posibilidad de un trabajo en conjunto con Universidad de Chile para el nuevo recinto.

“Creo que sí, lo he dicho abiertamente. No sé cuál es el modelo de negocio hoy en día de Universidad de Chile o si tiene proyectado en corto o mediano plazo un estadio. Me parece que siempre lo público y lo privado tienen que ir de la mano en el deporte, es una forma de avanzar y para que la gente tenga más acceso al deporte”, dijo la ministra en Cooperativa.

Estadio de la U de Chile podría ser sede del Mundial 2030.

En esa línea, Benado comentó que se podría analizar la situación y poder realizar en conjunto el nuevo recinto deportivo. “En una postulación de estas características podría existir este modelo. Tenemos que revisar más adelante los detalles. Estamos enfocados a levantar la postulación, hacerla competitiva, para que no sea solo un hecho comunicacional. Trabajamos seriamente y es importante que los cuatro países podamos estar juntos en el desafío”, cerró.