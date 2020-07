Esta son las propuestas para ayudar a la clase media en tiempos de pandemia, según economistas

Este pasado martes el ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, aseguró que: "van a haber respuestas para la clase media", donde además, resaltó que se encuentran trabajando en un nuevo paquete de medidas que iría en ayuda de dicho sector socioeconómico en específico.

Inclusiva, algunos otros partidos oficialistas han estado ofreciendo una serie de propuestas para que sean consideradas por el Gobierno, todo en pro de avanzar con las ayudas ofrecidas que van desde "subsidios de arriendo", "créditos blandos de tasa cero", "becas especiales", "postergación de créditos", "aumento del IFE" y "reducción de impuestos", dadas por Chile Vamos.

Monckeberg destacó que uno de los temas "clave" es el de la vivienda y que "son medidas para apoyar a las familias en su pago de dividendo, ayudarlas económicamente ya sea postergando plazos o con apoyo financiero".

Juan Pablo Medina, economista y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, advierte que el ofrecer estos paquetes de ayudas, se debe tener cuidado “con la asignación de recursos, porque dar a otros puede significar quitar a algunos".

"$100 mil para una persona de un hogar vulnerable probablemente ayudan mucho más que los mismos $100 mil para alguien de clase media", sostuvo.

Por su parte Claudia Sanhueza, economista y académica de la Universidad Mayor, opina que el Gobierno debería considerar ampliar el actual Ingreso Familiar de Emergencia hasta alcanzar el 80% de la población con menores ingresos y que no haya discriminación entre las familias que tienen ingresos formales y aquellos que no.

"Eso se puede hacer de dos formas: una, más cara y como hizo Estados Unidos, es no focalizar la ayuda, sino que todos los hogares del 80% de menores ingresos reciban un subsidio de suma fija per cápita; otra opción, menos cara, pero quizás más compleja de implementar, es hacer un subsidio individual que empiece por ejemplo en $100 mil y vaya decreciento gradualmente a medida que vaya aumentando el ingreso per cápita de los hogares", expone.

"Si el día de mañana llegara a ser realidad el retiro del 10% de las AFP, que no me gusta, pero si llegara a ser realidad, quizás se podría hacer que ese 10% se retirara, libre de impuestos, para ir a pagar dividendos y así hacer a esa gente menos endeudada con el banco y más rica en activos reales, como es una propiedad", expone Ignacio Gepp, experto tributario.