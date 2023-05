"Esta guagua no es normal": Belén Mora reveló el terrible momento que vivió con médico en su embarazo

Durante la jornada del jueves, Belén Mora fue una de las invitadas al programa Hoy se habla de TVN donde abordó diversos temas.

La comediante recordó las complicaciones de su segundo embarazo, y también como se enteró del síndrome de Down de su hijo con Toto.

Belenaza se refirió al pésimo trato que recibió por parte de los médicos que la trataron en ese entonces, y a la forma en que le comunicaron el diagnóstico de su bebé.

“Mi embarazo fue horrible, fue muy fuerte por muchas razones. Y una de esas fue por la forma en que a nosotros nos comunicaron el diagnóstico de Pocho, la condición de síndrome de Down, fue muy violenta”, relató en el programa de conversación del “canal de todos”.

Y sobre la misma, sostuvo que “mientras me hacían la eco, me decía ‘esta guagua no es normal, y pucha ojalá nazca, y si nace, hay que abrirle el pecho y operarle el corazón, porque estos niños vienen con cardiopatía’. Así fue”.

“No te dan la opción (de abortar), pero te dicen que pienses lo que quieres hacer durante el embarazo. Yo estoy a favor del aborto por lo mismo, la maternidad es una experiencia tan fuerte física, emocional y hormonal para una mujer, que tiene que ser deseada, porque de verdad que si no es terrible”, planteó.

De todas formas, y a pesar de ese incómodo momento, Belén Mora decidió seguir adelante.

“Voy a tener un hijo del hombre que amo, que es el sueño de muchas, dije ‘ya perfecto, aquí hay que ponerle’. Me concentré en estar bien, prepararme para el parto, hice ejercicios de respiración”, remató.