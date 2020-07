Esta fue la comentada frase del Subsecretario Zúñiga al referirse a las aglomeraciones

Durante la entrega del reporte diario sobre la situación del coronavirus en el país, Arturo Zúñiga, subsecretario de salud, quiso referirse a las aglomeraciones sociales haciendo uso de una analogía, pero su comentario hizo que se generaran muchos comentarios entre los usuarios de la red social Twitter.

La curiosa analogía ocurrió cuando el subsecretario fue consultado por las aglomeraciones que se han visto durante la emergencia, en especial con la implementación del Plan Paso a Paso que dio el vamos al desconfinamiento.

“Hoy las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar. Eso hoy día no sucede porque a principios de los 90 tuvimos una enfermedad muy dura, que fue el cólera, y a todos nos enseñaron que cada vez que había que comer una lechuga, había que lavarla previamente”, comenzó.

“Tenemos que actuar de la misma manera con el coronavirus. Si no tomamos las medidas del uso permanente de mascarilla, tapándonos la nariz como corresponde, si no nos lavamos las manos cada vez que llegamos a nuestro hogar y no respetamos el distanciamiento físico, será difícil, que podamos recuperar todas nuestras libertades. Es lo mismo que pasó con el cólera hace 30 años”, cerró.

🔴 AHORA | Subsecretario Arturo Zúñiga: “Las aglomeraciones son como comerse una lechuga sin lavar, eso no sucede”.



Más detalles aquí: https://t.co/aG42AVLSaN pic.twitter.com/LfU0B4icpr — CNN Chile (@CNNChile) July 29, 2020

Zúñiga dice “hoy nadie come una lechuga sin lavar” y yo.... pic.twitter.com/59pcJDV9U2 — Maca Echeverría (@roscapumpacl) July 29, 2020