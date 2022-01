¡Está disponible! Nelson Mauri reveló que terminó su relación con Dj Danech

En su perfil oficial de Instagram, el artista que sirve tragos con su trasero publicó una serie de stories en donde entregaba detalles del quiebre.

El querido y siempre controvertido bailarín nacional Nelson Mauri Pacheco anunció que puso terminó su relación de dos años con Dj Danech. En su perfil oficial de Instagram, el artista publicó una serie de stories en donde entregaba detalles del quiebre.

“Siento que hoy es súper necesario dar vuelta la página para poder seguir adelante. Insisto estoy súper agradecido de él, pero cuando una relación se vuelve tóxica hay cosas que no se pueden controlar, y hay que cortarlas de raíz”, expresó.

Siguiendo con su relato, comentó que “intentamos ser amigos, seguir apoyándonos, pero en verdad no se podía”.

“Ustedes saben, me conocen, jamás he sido de llegar a los golpes con nadie, no soy de pelear, no sé pelear y la relación se volvió toxica”, afirmó.

Sufrió duras agresiones

Tras esto, el bartender que sirve tragos con su ano sorprendió a sus fanáticos al asegurar que fue víctima de agresiones. “Todos pueden ver ese rasguño que tengo en la frente y la verdad me cuesta contarlo y asumirlo”, dijo.

Finalmente, el exchico Rojo declaró que “la vida está para ser felices, podemos ser felices, podemos salir adelante, pero hay que proponérselo y en eso estoy, tratando de salir adelante, quiero que quede claro que con él no tengo nada más”.

“Así que eso, le deseo la mejor de las suertes en la vida, que le vaya súper, pero a mí nadie me hace este rasguño y tampoco nadie se mete con mi madre, ni la viene a insultar ni a hablar nada de ella, así que toda la suerte para ti y eso. Te veo”, cerró.