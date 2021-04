Esposa de Jorge Zabaleta atropelló a un maldito que intentó robarle el auto en Lo Barnechea

El actor relató la horrible experiencia que vivió su familia a través de Instagram junto a Pancho Saavedra.

Un terrible momento familiar relató el actor nacional Jorge Zabaleta, en conversación con Panchito Saavedra en el programa online de Instagram, Cuento Corto.

"Me pasó hoy día algo muy, muy fuerte. Hoy día, y esto es absolutamente real, hoy día mi mujer sufrió una encerrona. Cinco delincuentes la intimidaron absolutamente por el hecho de ser mujer, porque buscan a sus víctimas que sean mujeres. Y fue muy, muy terrible. Ella quedó muy mal. Gracias a Dios no le pasó nada", relató el actor.

Luego, reveló más detalles de la situación vivida por su mujer, Francisca Allende.

Te puede interesar: La histórica cifra de aprobación que alcanzó el Gobierno de Piñera, según Cadem

"Encontró como una ventana ahí cuando le hicieron la encerrona, porque ella pensó que el auto que estaba al frente también estaba con estos tipos, pero no. El auto de al frente como que vio todo esto. Y al arrancar el auto que estaba al frente de ella, en una calle en doble sentido, ella vio a estos tipos, pasar, y ella vio el espacio para poder arrancar. Aceleró, y se metió y arrancó. En el momento de arrancar, mi mujer, golpeó con el auto a uno de los delincuentes. Le pega, el tipo se cae, voló más que se cayó, y logró salir".

Te puede interesar: General Director de Carabineros se enojó ante idea de refundar la institución

"En todo el tiempo ella estuvo tocando la bocina, nadie se mete, todo el mundo se echó pa’ atrás, todos miraban de lejos, mientras todo esto ocurría. Llegó muy nerviosa a la casa, llegó al borde del desmayo, fue muy, muy, muy heavy. Y me dice así tiritando me dijo, 'me hicieron una encerrona, me querían robar el auto'", dijo Zabaleta cuando vio a su mujer en la casa.

Tras relatar el terrible hecho, el actor hizo un análisis sobre la situación y sobre la delincuencia en el país: "Tengo que decir que es muy heavy. Nosotros no tenemos autos nuevos. El auto de mi mujer es un auto que tiene 11 años. E igual le hicieron una encerrona. O sea, da lo mismo. Hoy día se roban todo. Se roban lo que sea. No importa qué. La huea es robar", concluyó Jorge Zabaleta.