Esposa de Toni Espadas relató el asesinato del guía de Socios por el Mundo: “No fue ni un ataque, ni un tiroteo, ni una emboscada”

El reciente caso de Toni Espadas, el guía asesinado cuando el equipo de Socios por el Mundo (Canal 13), encabezados por Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, regresaba de una jornada de grabaciones en Etiopía, conmocionó al país. A su vez, generó muchas dudas respecto a lo sucedido. “No fue ni un ataque, ni un tiroteo, ni una emboscada y no los estaban esperando”, aclaró Irene Cordón, pareja del fallecido guía.

Durante el pasado lunes, los integrantes del programa de TV habían visitado a la tribu Mursi, quienes los recibieron de buena manera. Juntos, tuvieron una positiva jornada junto al guía y fotógrafo de la agencia Rift Valley, de 54 años.

Irene estuvo en conversación con el diario catalán El Periódico, desde Adís Abeba, la capital etíope, hasta donde llegó el martes para los trámites de repatriación del cuerpo hasta España. ”Fue un disparo que podría haber chocado contra el retrovisor del coche que conducía, pero tuvo la mala suerte de impactar en la cabeza de Toni”, relató la también doctora en Historia.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo que se habla sobre contingencia nacional

Irene reveló al citado medio que la comitiva se topó con dos jóvenes en el marco de una presunta disputa tribal entre miembros de las etnias Ari y Mursi. Ante eso, ella comentó que habrían tenido “la mala suerte”. De vuelta, se habrían dirigido hacia un restaurante cerca de Jinka, una ciudad comercial en el sur del país africano, cerca del Parque Nacional Omo. En dicho lugar viven distintas etnias autóctonas, no lejos de la frontera de Sudán del Sur, línea en que el tráfico ilícito de armas de fuego es un problema.

“Escucharon disturbios y tomaron un camino secundario para evitarlos”, narró la mujer sobre el equipo que se trasladaba en cinco vehículos 4x4, siendo Toni quien conducía liderando la caravana, acompañado de Pancho y Jorge, quien iba de copiloto. “Iba con la ventana abierta y, de repente, vieron a dos jóvenes, uno de ellos con un Kalashnikov (fusil de asalto soviético) en la mano”, contó. “Parecía que les indicaban (con señales) que frenaran el coche”.

Sin embargo, Toni, quien llevaba más de dos décadas de experiencia por África, “prosiguió la marcha y se acercó lentamente hacia los dos jóvenes”, aseguró. En ese momento, “uno de ellos disparó y la bala impactó en la cabeza de Toni, causando su muerte inmediata”, dijo.

Eso sí, Irene planteó que el tiro perfectamente pudo dar en el “retrovisor, la rueda, o a cualquier otro lado”, dando a entender que la intención de los muchachos no habría sido causarle la muerte. Durante la jornada de ayer habrían sido detenidos. Por su parte, el equipo de Socios se encuentra en Madrid, con la idea de poder asistir al funeral de Toni.

La despedida de esposa de guía

Durante el pasado viernes, desde suelo etíope, Irene despidió vía redes sociales a Toni, con un íntimo texto acompañado de distintas postales en sus andanzas por África. “Aún no acabo de creer que nos hayas dejado”, redactó ella en catalán. “Tengo una tristeza dentro de mí que no me deja ni respirar. Has ido demasiado pronto. Tantas cosas que hemos hecho juntos y tantas cosas que se han quedado por hacer”, lamentó. A pesar de que “siempre decíamos que teníamos que aprovechar la vida al máximo, que era necesario vivirla intensamente”, planteó. “Tú lo has sabido hacer a la perfección. Me decías: ‘hoy estamos y mañana no lo sabemos’”, rememoró.

La historiadora también reflexionó que “soy una privilegiada por haber estado a tu lado de quien cada día aprendía algo. Eres excepcional, único. Un ser luminoso. Te he amado como no sabía qué podía querer a una pareja. Lástima que te hayas apagado tan pronto. Dejas en mí (y en mucha gente) una huella enorme, imborrable. Pero también me dejas un vacío inmenso”. “Una vez más, marchas de viaje, pero éste es de ‘no retorno’”, lamentó. “Desde aquí, desde Adís Abeba, de donde me has hecho venir a buscarte”, cerró.