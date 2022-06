Esposa de Gary Medel armó un escándalo contra ex polola de Javier Parraguez en Instagram

“Nati, por llamarte de alguna manera… tienes miedo de algo? Si quieres te ayudo a que tengas mas seguidores”, señaló Cristina Morales en redes sociales.

La esposa del futbolista nacional Gary Medel, Cristina Morales, armó un escandalo de aquellos en redes sociales, tras compartir un fuerte desahogo en contra de una ex pareja de Javier Parraguez. A través de sus historias de Instagram, la comunicadora dejó en evidencia su molestia compartiendo el perfil de una joven llamada Nati Navarro, sin entregar mayores detalles del conflicto.

“Nati, por llamarte de alguna manera… tienes miedo de algo? Si quieres te ayudo a que tengas mas seguidores… Parece que esta señorita le gusta tirar la piedra y esconder la manita… se valiente”, señaló. Luego, Cristina resolvió algunas dudas de sus seguidores, donde una usuaria le preguntó quién era la joven a quien le estaba enviando ese particular mensaje.

“Que hizo esa tontorrona que subiste recién? Dile que viva tranquila o que coja oficio”, señaló su seguidor, a lo que la joven respondió sin filtro. “El oficio ya lo tiene y es de la época de Cristo por lo menos”, afirmó junto a emojis de risa dando a entender que era una “prostituta”, advirtiendo de una posible infidelidad del Pitbull.

“Parece que la cobarde está en el Marriot… que pena que me pilla bien lejos ir a saludar pero quizás hay público chileno que te quiere conocer, no? Ya me cuentan”, expresó en otra historia, mientras que una usuaria le preguntó que pasaba con la joven quien aparentemente es ex pareja de un futbolista chileno.

“Cuente el chisme completo… era polola de Javier Parraguez, ex jugador de Colo Colo”, escribió una seguidora, mientras que la española reaccionó. “Quizás a la chica le gusten mucho las pelotas, perdón la pelota”, cerró.