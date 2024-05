Acusa brujería: Tensión en Colo Colo tras increíble denuncia de la esposa de Erick Wiemberg

Días movidos en el Estadio Monumental, y no precisamente por temas futbolísticos, pues mientras Colo Colo se preparaba para un crucial duelo ante Deportes Iquique por el Campeonato Nacional, la esposa de Erick Wiemberg sorprendió a todos con una grave denuncia a un presunto compañero del lateral en el club.

Así es, Rosemarie Eggers rompió el silencio tras una situación que la tiene preocupada y acusó mediante redes sociales supuestas brujerías para arrebatar el puesto a jugadores dentro del propio plantel, algo que nunca había vivido: "Desde todos los años que llevo con mi marido en este mundo del fútbol, jamás me había topado con la situación a la que nos enfrentamos hoy en día".

"Puedo jurar que jamás había visto y evidenciado tanta maldad en una persona", agregó la cónyuge del defensor vía Instagram, donde se descargó con todo: "Nos hemos preguntado, una y mil veces, cómo puede existir gente que juegue con cosas tan delicadas como querer hacer un mal a otras personas, como querer quitarles un puesto y lesionarlos a través de usar “brujerías”, o acudir a recursos que me parecen asquerosamente inhumanos para ver a otros sufriendo".

"Qué pena y qué decepcionante es la vida cuando te topas con este tipo de gente, donde tienes que lastimosamente verlos siempre. Sigo sin entender cómo es posible y me da una pena tremenda que paguen personas buenas y lindas, cosas que no merecemos ni merecerían jamás", disparó Eggers en dicho posteo.

"Es por eso que hoy, a través de este mensaje y por esta red social, quiero dejar escrito por primera y última vez que después de que se enteren de las cosas que han estado ocurriendo, no me relacionen más a aquella persona y me dejen de preguntar una y otra vez '¿qué pasó?', porque la respuesta es evidente", sentenció la pareja de Wiemberg.

