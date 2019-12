El Cacique busca un 9 y es por eso que Espina viajó a Argentina para negociar con su representante.

El director deportivo de Blanco y Negro, Marcelo Espina, conversó con ADN Deportes tras su regreso del país trasandino.

El Calamar analizó las nuevas posibles contrataciones que buscan los albos.

"No tengo ningún regalo especial para los hinchas de Colo Colo. A veces el presidente miente para que ustedes se queden tranquilos", comenzó diciendo entre risas.

En esa línea, añadió: "Estamos trabajando, y no hay que apurarse. Hicimos un avance importante en el poco tiempo de mercado y contratamos bastante. Nos queda una ficha más y hay que trabajarlo con tranquilidad. La prioridad es un refuerzo más".

"Prioridades teníamos uno por línea, Trajimos a César (Fuentes), a Valencia (Leonardo), Fernández (Matías) , y Pinto (Miguel) en el arco. Vamos a ir viendo los recursos que tenemos para ver el lugar que nos hace falta (...) No nos vamos a apartar del presupuesto que tenemos. Hicimos bastantes cuentas para que no haya un desfazaje. No se trata que el "9" gane mucho más que los otros, y sólo estará dentro de lo normal", agregó Espina.

Para finalizar comentó la recepción de Mario Salas y las incorporaciones: "La verdad es que estamos avanzadísimos con los refuerzos. Mario, cuando conversamos los puestos a reforzar era uno por línea y ahí le entregamos algunos nombres y empezar negociaciones. Algunas las hicimos bastante rápido y otras demoran más tiempo de lo que uno desea", cerró.

Marcelo Espina sobre Carlo Villanueva: "Está casi listo para renovar. No sabía que él NO se había presentado a entrenar”. Faltan detalles en una cláusula para extender el vínculo por 3 años en Colo-Colo #LosTenores @adnradiochile pic.twitter.com/o5v9ZyZQW1 — C Ávila Soto (@CAvilaSoto) December 27, 2019