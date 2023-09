Española quedó impactada con los precios de los supermercados en Chile

Una española se hizo viral en redes sociales, luego de publicar un video de sus compras a un supermercado en Chile y la joven quedó impactada al ver el valor total de la boleta.

La mujer llamada Aurora Parajó (@auroraaprj), se encuentra de paso por estos días en nuestro país y compartió en la popular plataforma de videos una parte de lo que fue su visita a un supermercado chileno.

La española fue mostrando en el registro uno a uno de los productos que pretendía llevar, pero finalmente lo que hizo viral este video fue su reacción al ver el monto que pagó por su compra.

“Estamos en un supermercado, acompañadme a hacer la compra, espero no gastarme más de 60 euros (casi $55 mil pesos chilenos). A ver cuál es el precio final”, comenzó señalando la joven.

Después, mostró qué cosas había comprado: tres manzanas, un zapallo italiano, una bolsa de zanahorias, un morrón rojo, dos tomates, una palta, chía, avena, proteína vegetal, queso crema, queso, leche vegetal, pesto, salsa de tomate, queso rallado, pasta integral, chocolate negro, Cola Cao, pan de molde, tortillas, miel, huevos, yogurt de proteína y natural, helado de vainilla, frutas congeladas, cabritas y granola.

Española quedó sorprendida con el monto final

Luego de terminar sus compras, la española quiso mostrar el valor total: $65.465, lo que equivale a 71, 80 euros. “Lloro”, señaló la joven al ver el monto que pagó, sorprendida debido a que precio superaba su presupuesto inicial.

“Mis ahorros”, comentó junto al video que ya alcanza más de 350 mil vistas.

Muchos chilenos decidieron dejar sus comentarios en el video y algunos le entregaron varios consejos para que en compras futuras pueda ahorrar dinero.

“Viendo que lleva lo más caro me imaginé que saldría más”, “Frutas y verduras siempre es mejor comprarlos en la feria”, “Desde que metiste la miel sabía que pasaría jajajaja es mejor no comprarla en el supermercado”, “Pero si lleva lo más caro”, “Hay marcas alternativas más económicas”, “Te recomiendo ir a una feria”, “No salió tanto la verdad, elegiste puras cosas ‘sanas’, eso es caro acá”, fueron algunos de las reacciones de los internautas.