Una mujer identificada como Yurema Bellosso se hizo viral en redes sociales al compartir a través de TikTok un video en el que se lanzó contra las personas que escuchan música sin audífonos en las micros, arremetiéndo contra las costumbres de algunos chilenos.

"Yo cuando viajo a Santiago ida y vuelta, me voy y vuelvo en el autobus. Y hue..., yo no sé qué le pasa a la gente, pero en cualquier medio de transporte público se ponen a escuchar música cul... sin audífonos y sin nada", comenzó diciendo.

Tras esto, al ciudadana española agregó que "en nueve de cada diez viajes me toca un desubicado, o una desubicada, y a veces son varios. Que si uno habla fuerte por teléfono que me enteró de toda su vida que a mí no importa ni al resto del autobús tampoco, y aun así tú te la comes. Esos ya me dan rabia".

"Luego, por otro lado, tengo los que escuchan música, donde los audífonos brillan por su ausencia, y tengo que comerme la cag... de música que tiene puesta la persona", continuó diciendo, para luego calificar esto acción de algunos chilenos como "falta de educación".

En este sentido, expresó: "Y pobre de aquel que me diga: 'Si te molesta tanto la hue... ándate en auto'. No hue... porque resulta que los espacios públicos, sobre todos los cerrados donde hay más gente, personas mayores o mamás con niños, tú no puedes llegar y poner tu música culi... porque te dé la gana".

Luego, contó la situación que vivió con una persona a quien le pidió que escuchara su música con audífonos: "Igual estaba media alterada, pero me controlé. Voy y le digo: 'Perdona, te podrías poner audífonos'". Sin embargo, la otra persona la ignoró y actuó con indiferencia.

Ante esto, ello insistió diciéndole: "Oye ya po hue..., ponte audífonos. No escuches música, te estás cagando a toda la gente aquí en el autobús, la primera yo". Por su parte, la increpada le respondió: "'¿Estás bien, amiga?'. Y yo 'Ay… no, no estoy bien, me tienes chata, me tienes podrida con esa música cul... que tienes puesta'".

Finalmente, la pasajera solo hizo un gesto de molestia e hizo sonar sus dedos. "Qué rabia. En verdad no la quiero insultar, pero cómo tan ni ahí. Ir escuchando al Jordan 23 a todo chancho solo porque te da la gana en un autobús. Es la rotería máxima. Si usted va en un transporte público, sea el que sea, con más gente, pónganse audífonos", cerró Bellosso, disparándo contra esta particular costumbre de algunos chilenos... ¿Estás de acuerdo con su descargo?