Española criticó el cobro de propinas en Chile tras comprarse un café

Una española que vive hace tiempo en Chile, se volvió viral en redes sociales luego de contar una experiencia que señaló como “impactante”. La mujer compró un café para llevar en un local de Reñaca, región de Valparaíso.

Yurema Belloso es el nombre de la joven que utilizó su cuenta de TikTok para pedir opiniones luego de criticar a una trabajadora del negocio que le descontó sin preguntarle una propina.

“Resulta que estoy por el centro de Reñaca porque tenía unas reuniones, y me apeteció un cafecito porque el día está medio nubladito, medio heladito. Y entro a un local y pido un café con leche. Era como de estos café que te preparan ahí, de paso. Me dice que son $3.100″, comenzó contando la española.

La gran sorpresa se la llevó al pagar con un billete de $10 mil pesos y ver que solo recibió $6.500 de vuelto, una cifra que coincidía con sus cálculos.

La joven se percató inmediatamente que faltaban $400 pesos, por lo que cuestionó a la cajera, quien le respondió que el monto en cuestión era la propina.

Con esa respuesta, Yurema, quedó muy enojada y expresó toda su molestia en redes sociales, su principal argumento era que no tenía por qué dar propina por un café que ella misma se había servido.

Española aseguró que no le preguntaron por el cobro

La mujer contó que ella siempre da propina cuando considera que el servicio prestado ha sido bueno, situación que no sucedió está vez y lo que más le molestó es que le cobraran sin preguntarle.

“Yo siempre doy propina. Siempre. A no ser que me hayan atendido como el pico (sic). Yo he sido garzona desde los once años, y sé lo que significa la propina para un garzón”, señaló la joven.

Además, comentó que el monto ni siquiera era correcto.

“¿Por qué te cobras 400 pesos? Si la propina que es el 10%, serían $310? Pero eso es una gilipollez. A mí la verdad lo que más mal me sentó fue que ni siquiera me preguntó si yo quería dejar propina. Como que llegó y se la cobró no más”, agregó.

“No es de rata, ¿Por qué te tengo que dar propina por servirme un café, siendo que eres una cafetería y ni siquiera me estás sirviendo en la mesa? Me estás dando el vaso”, concluyó.

El vídeo de Yurema generó una gran debate sobre el sistema de propinas en nuestro país, la discusión se centró especialmente en los lugares donde el cliente realiza una parte del servicio y el monto se pide de igual manera.