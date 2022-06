"Ese hombre no vale nada": Sergio Rojas trató de lo peor al pololo de Raquel Argandoña

El periodista de farándula no se guardó nada y repasó a Félix Ureta, a quien lo acusó de sacar dividendos de su relación con la comunicadora.

Raquel Argandoña y su pareja fueron atacados por Sergio Rojas.

Un verdadero terremoto está viviendo la pareja conformada por Raquel Argandoña y Félix Ureta, luego de unas declaraciones del periodista de farándula Sergio Rojas en redes sociales.

La pareja, que por estos días se encuentra de vacaciones en Aruba, ha compartido en redes sociales algunas románticas postales de su viaje, algo que tomó en consideración el reportero en su programa "Que te lo digo" de Instagram Live.

“Ese viaje está pagado por una agencia de viajes. Félix Ureta nuevamente saca dividendos de su relación con Raquel Argandoña, porque el hombre no puso plata ni para el taxi que los llevó al aeropuerto”, bromeó el comunicador.

Y sobre la misma, no dejó pasar la instancia para repasar a la comunicadora: “A mí no me interesa, no es mi problema y el bolsillo no es mío, pero Raquel insiste en invertir económicamente en esta relación. Yo imagino que Félix debe ser un toro de aquellos o un potro indómito, porque de qué otra manera Raquel va a seguir desembolsando plata en este hombre”. “¿Qué tiene Félix para que una mujer como ella invierta tanto dinero?”, cuestionó el periodista sobre la relación de la panelista de Zona de Estrellas.

Incluso, reiteró una supuesta práctica de Ureta sobre su pareja. “Félix, él, de repente llama a los periodistas para filtrar información de Raquel. Mira lo que te digo, ojalá Raquel pueda escuchar esto”, lanzó.

“Llama a periodistas para darles información, para vender a Raquel Argandoña de la Fuente. Me parece que cuando tu pololo te vende por una portada de un periódico, es porque ese hombre no vale nada, nada”, cerró.

Recordemos que durante la semana otra persona que aprovechó de lanzar su artillería en contra de Raquel fue Pamela Díaz, quien participó de un live junto a Ignacio Gutiérrez. “La Fiera” se “vengó” luego que la comunicadora sacara al baile a algunos de su ex parejas, y revelara que tuvo en el pasado un vínculo cercano con Marcelo Salas. La influencer contó un secreto de su pareja, el empresario Félix Ureta. “Yo le diría que no se case, porque tengo una amiga a la que le escribe. No -es por amistad-”, acusó Díaz en medio de la transmisión.