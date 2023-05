¡Escándalo! Revelan que platas de la Muni de Vitacura se desviaron a campañas de Chile Vamos

Un nuevo escándalo sobre financiamiento irregular de la política se descubrió a raíz del polémico caso Torrealba. Un histórico dirigente de Renovación Nacional confesó el pago de gastos de campaña de Chile Vamos con plata del municipio.

Se trata de Renato Sepúlveda, fundador de RN y embajador de Sebastián Piñera en sus dos gobiernos, quien reconoció ante Fiscalía desvíos de fondos comunales para financiar campañas de candidatos del bloque de derecha en 2017, según publicó diario La Tercera.

El personero prestó declaración como imputado, en el marco de la investigación por fraude al fisco y asociación ilícita que se sigue contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, a quien se le acusa de apropiarse de por lo menos 527 millones de pesos en efectivo.

Sepúlveda dijo conocer a Torrealba desde la fundación de RN a fines de los 80 y llegó al municipio en 2008 como Director de Desarrollo Comunitario. Confesó que desde ese puesto ordenó pagar gastos electorales de Chile Vamos a cargo de las corporaciones “Vita”.

Esta situación ya había sido relevada en 2021, en el marco del mismo caso, por el contador César Silva, y ahora, Sepúlveda confirmó ante el fiscal que “es efectivo”.

Sin embargo, el veterano militante de RN no quiso entregar nombres. “Dado que ese año, 2017, hubo elecciones de Presidente, diputados y senadores, en cuanto a la campaña política de qué candidato en particular se efectuaron esos gastos, señalo que no lo recuerdo, pero sí fue de alguien de Chile Vamos”, afirmó.

Descartó que fuese Sebastián Piñera el beneficiado. “Debe haber sido algún candidato a diputado o senador, descarto al expresidente Piñera, pues en su campaña intervine en temas de votos en el exterior”, juró.