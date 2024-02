Entre el debate sobre el legado que dejó Sebastián Piñera, un ex funcionario de Gobierno y actual concejal reflotó un escándalo desatado hace unos años. Esto cuando se supo de la “playa privada” del entonces presidente en el Lago Caburgua. En una publicación titulada “Mi anécdota con Piñera (el ocupa)”, el concejal de La Florida, Reinaldo Rosales (PPD), comentó la situación.



Recordó cuando a fines de 2010, el entonces mandatario inició trámites para obtener una concesión marítima y así regularizar su “ocupación ilegal” a la orilla del lago, de 800 metros cuadrados. El caso se destapó recién en 2019, justo en días en que se viralizó al presidente de Gasco expulsando turistas de “su playa”. Resultó que Piñera también tenía una lujosa playa para su goce, y nada menos que desde 1990. Allí había hecho varias construcciones: Rampas, un hangar, cancha de tenis, veredas, una terraza, una losa con quincho y muros.



Si bien, siempre se ha dicho que en Chile “no existen las playas privadas”, según un reportaje de El Dínamo, Piñera recurrió a una trampa poco usual que permite a particulares instalarse en playas, aunque en general para usos productivos. La concesión se le otorgó en 2017, bajo el Gobierno de Michelle Bachelet. Y eso no habría sido todo.



Un dato desconocido de Piñera



Un dato desconocido señalaría una supuesta artimaña para evitar el pago de millones de pesos por la concesión. De esta forma lo aseguró el concejal Rosales, quien trabajaba en el Departamento de Concesiones Marítimas del Ministerio de Defensa en 2010. “Al hacer la regularización, debía pagar el valor de la concesión de forma retroactiva, desde que comenzó a ocuparla (año 1990)”, relató, asegurando que la suma era de unos $93 millones de pesos.



“Sin embargo, no me van a creer lo que sucedió: El gobierno envió un proyecto de ley que condonaba deudas retroactivas si regularizaban su concesión marítima durante ese año. Ósea, el presidente Piñera envió un proyecto de ley que le permitía no pagar la totalidad de lo adeudado”, reveló el concejal.

Rosales dijo que denunció la situación a algunos parlamentarios, uno de ellos lo transparentó y así habría evitado la aprobación de ese proyecto. Señaló que a las semanas lo cambiaron de División en la pega. “Nunca supe si algún día pagó o no la concesión marítima del Lago Caburgua desde 1990″, dijo.

Finalmente, dejó en claro su visión respecto al fallecido presidente. "Para mi ese es Sebastiàn Piñera, alguien pudo gobernar bien o mal, pero que nunca dejo de priorizar sus bolsillos", dijo. "Por esa razón, es que me da tanto pudor escuchar hablar a muchos políticos de izquierda, beatificando la imagen de ese señor", cerró.